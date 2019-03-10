ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات جنوب مالاوي إلى 28 قتيلا

أعلن مسئول بارز في مالاوي اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات التي تشهدها مناطق جنوب البلاد إلى 28 قتيلا، ذلك في الوقت الذي تضاعف فيه تقريبا عدد الأشخاص المتضررين من المياه الغزيرة.

وقال المتحدث باسم إدارة الكوارث في وزارة الأمن الداخلي شيبيليرو خامولا - حسبما نقلت شبكة "يورونيوز" الأوروبية - إنه تم تسجيل 124 حالة إصابة جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة، مشيرا إلى تضرر أكثر من 226 ألف شخص بسبب هذه الأحوال الجوية السيئة.

وأضاف خامولا أن عمليات تقييم حجم الأضرار التي وقعت في المقاطعات المتأثرة بالفيضانات جارية في الوقت الحالي.

وكان رئيس مالاوي آرثر بيتر موثاريكا قد أعلن أمس الأول الجمعة، المنطقة المتضررة "منطقة كوارث" بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في فيضان الأنهار وغرق القرى وتوقف إمدادات الكهرباء والمياه.

ووجه موثاريكا بتنسيق خدمات الإغاثة، كما أصدر أوامر للجيش بمساعدة المشردين والعالقين جراء هذه الأمطار الغزيرة.