المدير التنفيذي للخطوط الجوية الإثيوبية يعلن عن جنسيات بعض من ضحايا الطائرة المنكوبة

أعلن المدير التنفيذي للخطوط الجوية الإثيوبية تيولد جبريماريام، جنسيات بعض من ضحايا الطائرة المنكوبة التابعة للشركة التي تحطمت اليوم الأحد.

وقال للصحفيين إن من بين الضحايا الـ157، سبعة بريطانيين وسبعة فرنسيين وثمانية إيطاليين و18 كنديا، مضيفا أن من بين الركاب أيضا 32 كينيا وتسعة أشخاص من إثيوبيا وثمانية مواطنين من كل من أمريكا والصين.

ومازال لم يتم التعرف على جنسية بقية من كانوا على متن الطائرة.

وكانت الشركة قد أعلنت عدم وجود ناجين بين من كانوا على متن الطائرة، طراز بوينج 737، التي كانت في رحلة من أديس أبابا إلى العاصمة الكينية نيروبي.