سكرتير مساعد الإسكندرية: 20 ألف جنيه إجمالي غرامات مخالفات إجراءات كورونا

وجه محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عبد الفتاح تمام السكرتير العام بالمحافظة، وخالد جمعة السكرتير المساعد للمحافظة، اليوم الأربعاء، بالمتابعة الدورية للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، والتفتيش على الأسواق، بنطاق أحياء الثغر.

وقاد خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة، اليوم، برفقة المهندسة سحر شعبان رئيس حى غرب، حملة مكبرة بنطاق الحى، توجهت إلى شارع كرموز، وش باب سدره، وذلك للتفتيش على المحال التجارية، والكافيهات، حيث أسفرت عن إغلاق وتشميع 5 منشآت تجارية، وتحصيل غرامات فورية بإجمالى 20 ألف جنيه، وذلك لعدم الالتزام بالإجراءات، وتحرير 19 محضرا متنوعا ما بين عدم حمل شهادة صحية، وعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، وأمن صناعى.

وخلال الحملة.. تم التحفظ على 15 من المضبوطات، وإزالة التند والحواجز الحديدية، والكتل الخرسانية التى تعوق حركة المارة، فضلا عن رفع كافة الإشغالات والمخلفات التى تشغل حرم الطريق العام.

وعلى صعيد آخر، شدد السكرتير المساعد على المحال التجارية، والكافيهات، بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات، وتواجد جهاز قياس للحرارة، وأدوات للتعقيم، والمطهرات، والنظافة العامة، والتباعد، وذلك لرواد المطاعم والمحال والعاملين بها، حرصا على سلامة المواطنين فى ظل هذه الظروف.

شارك فى الحملة ممثلين من (الطب البيطرى، مديرية التموين، القوى العاملة، إدارة الرخص مديرية الشئون الصحية، الأمن الصناعى، وإدارة الرخص، المتابعة، إدارة إشغال الطريق، جهاز حماية المستهلك، مديرى وممثلى الإدارات المعنية بالحى).