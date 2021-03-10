وزارة البترول تعلن دخول اتفاقية مصنع دمياط للإسالة حيز التنفيذ

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، دخول الاتفاقية المتعلقة بمصنع دمياط للإسالة حيز التنفيذ، وتسوية جميع المطالبات بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وشركة يونيون فينوسا للغاز، والشركة الأسبانية المصرية للغاز.

وأوضحت الوزارة -في بيان اليوم الأربعاء- أن الاتفاقية، التي وقعت في ديسمبر العام الماضي، تتضمن استئناف الإنتاج في مصنع تسييل الغاز الطبيعي بدمياط، وزيادة قدرة (إيجاس) على التسييل في المصنع، واستحواذ (إيجاس) والهيئة المصرية العامة للبترول على 50% من حصة الشركة الأسبانية المصرية للغاز، في حين تمتلك شركة (إيني) نسبة 50% المتبقية.

وأكدت أن الاتفاقية تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول الغاز من خلال زيادة قدرات تسييل الغاز الطبيعي المصري الذي يتجاوز الطلب المحلي أو تسييل الغاز الذي تنتجه دول أخرى، وترغب في الاستفادة بالبنية التحتية المتميزة الموجودة في مصر.

يذكر أن مصنع دمياط للإسالة ينتج 7.56 مليار متر مكعب غاز سنويًا، وفي أواخر شهر فبراير الماضي أعلنت شركة (إيني) الإيطالية تصدير أول شحنة الغاز الطبيعي المسال من مصنع دمياط، وهي أول شحنة ينتجها المصنع منذ توقفه في عام 2012.