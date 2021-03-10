تحالف دعم الشرعية باليمن: تدمير منظومة دفاع جوي للحوثيين في مأرب

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن تدمير دفاع جوي معادي من نوع (سام-6) تابع لمليشيا الحوثي في مأرب، مشددًا على الاستمرار في دعم عمليات الجيش الوطني اليمني والقبائل في المحافظة للتقدم وحماية المدنيين.

وعرض التلفزيون الرسمي السعودي مساء اليوم الأربعاء، فيديو يوثق عملية تدمير قوات التحالف منظومة دفاع جوي من نوع "سام-6".

من جهته، أشاد الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد الركن عبده مجلي، بانتصارات الجيش الواسعة في مختلف الجبهات القتالية ضد المليشيا الحوثية المدعومة من إيران، مثمناً التضحيات التي يقدمها عناصر القوات المسلحة ومن معهم من أبناء القبائل اليمنية.

وأوضح مجلي - في إيجاز صحفي - أن الجيش انتصر في مختلف الجبهات القتالية، وأن المليشيا الحوثية الإرهابية باتت منهزمة بصورة دائمة، لافتًا إلى أن المليشيا ما زالت تستهدف المدنيين في محافظة مأرب التي تحتضن ملايين النازحين المشردين مع استمرار اعتداءاتها ضد أبناء تعز والحديدة والجوف والضالع والبيضاء.

ولفت الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، إلى أن العمليات العسكرية في مختلف المحاور أثمرت عن انتصارات عظيمة، وأفشلت مخططات المليشيات الحوثية الانقلابية، خاصة في جبهات تعز ومأرب والجوف التي دارت فيها معارك قتالية، وعمليات هجومية ودفاعية، تمكنت فيها القوات المسلحة من التحرير والسيطرة على مواقع هامة وحاكمة.

يذكر أن المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي أكد - في وقت سابق أثناء تواجده في محافظة مأرب اليمنية - أن قوات التحالف مستمرة بدعم الجيش اليمني في معركته هناك.