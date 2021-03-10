قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس الناشط هيثم محمدين، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات الجارية فى القضية التي تحمل الرقم 1956 لسنة 2019، وذلك بعد يوم واحد من إخلاء سبيله بالقضية 741 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

ووجهت النيابة لمحمدين فى القضية الجديدة اتهاما بالانضمام لجماعة إرهابية محظورة وفقا لمصادر قانونية.

يذكر أن محكمة الجنايات قررت أمس إخلاء سبيل محمدين فى القضية المتهم فيها بمشاركة جماعة إرهابية تحقيق أهدافها ونشر وبث أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل لذلك الغرض، وذلك بعد 20 شهرا من الحبس الاحتياطي على ذمتها.