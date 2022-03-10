علي فرج يتأهل لـ نصف نهائي بطولة أوبتاسيا للاسكواش

تأهل علي فرج لاعب أندية وادى دجلة، لدور نصف النهائي، في بطولة أوبتاسيا للاسكواش، والتي تستضيفها العاصمة الإنجليزية لندن، في الفترة من 6 مارس حتى 11 مارس، بمجموع جوائز 109 ألف دولار أمريكي.

وصعد بطل وادى دجلة علي فرج المصنف الثاني عالميا، لمباراة نصف النهائي، بعد تفوقه على نظيره الويلزي "جويل ماكين" المصنف 8 على مستوى العالم، في مباراة استمرت 43 دقيقة انتهت بنتيجة 3 أشواط دون رد، بواقع (9-11، 7-11، 3-11).

بينما خسر مروان الشوربجي أمام منافسه نيكولاس مولر بنتيجة 3-1 في مباراة استغرقت 44 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 8-11, 11-9, 11-5, 11-6.

ويواجه المصري علي فرج نظيره السويسري نيكولاس مولارفي، بدور نصف النهائي، اليوم الخميس في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة.

وتم تحديد طرفين المباراة الثانية بدور نصف النهائي ،والتي من المقرر إقامتها اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، حيث يواجه المصري محمد الشوربجي نظيره السويسري البيروفي دييجو إلياس.

وانطلقت بطولة أوبتاسيا للاسكواش، يوم 6 مارس الجاري بمشاركة 3 لاعبين من أندية وادي دجلة، وتقام البطولة بملاعب نادى ويمبلدون بالعاصمة الإنجليزية لندن، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 109 آلاف دولار، وهو ما يجعلها من بطولات الفئة الذهبية بالاسكواش.