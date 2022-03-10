عبرت سلمى شريف ابنة الكاتبة أنيسة حسونة، عن سعادته بتكريمها من قِبل السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، في احتفالية المرأة المصرية بمناسبة يومهن العالمي.



وقالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الستات" الذي تقدمه الإعلاميتان سهير جودة ومفيدة شيحة على شاشة "النهار"، مساء الخميس، إنها تشعر بالفخر لتكريم والدتها، مؤكدة أن التكريم يمثّل لوالدتها الكثير.



وأضافت أن والدتها تستحق هذا التكريم، مؤكدة أن الأسرة تحاول تقديم المساعدة لوالدتها (بسبب ظروفها الصحية) لكنها وصفتها بأنها مصدر قوة الأسرة.



وكانت السيدة انتصار السيسي، قد كرّمت عددًا من النماذج النسائية، بينهن الداعية الراحلة عبلة الكحلاوى، وتسلمتها ابنتها، وأنيسة حسونة، والكاتبة الصحفية فاطمة سيد أحمد، وليلى هانى سالم، والفنانة رجاء حسين، والمخرجة إنعام محمد على، والإعلامية سهير شلبى، والفنانة فردوس عبد الحميد، وعزة محمد سمير، واللاعبة هنا جودة، والفنانة صفاء أبو السعود، والكاتبة الصحفية سكينة فؤاد، والفنانة نيللى وعدد آخر من النماذج النسائية الناجحة.