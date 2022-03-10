قال رئيس وزراء التشيك بيتر فيالا، اليوم الخميس، إن "روسيا لا تشن حربا على أوكرانيا، فحسب بل على أوروبا بأكملها".

وتابع فيالا - خلال مؤتمر أمني بحضور مسؤولين بارزين - إن روسيا استهدفت أوروبا لسنوات بهجمات إلكترونية ومعلومات مضللة، وذلك حسبما أورد "راديو براغ" الدولي.

من جانبه، قال وزير الخارجية التشيكي جان ليبافسكي إن "روسيا طردت نفسها من أسرة الدول المتحضرة"، مضيفا أن موسكو وجهت ضربة للنظام الدولي.

في حين اعتبر رئيس جمهورية التشيك ميلوش زيمان - في بيان ألقاه مستشاره للشؤون الخارجية رودولف جيندريك - أن الحضارة يجب أن تعتمد - الآن - على الحس السليم للأطراف الأخرى المشاركة في الصراع.