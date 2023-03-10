رادوكانو تستعيد نغمة الانتصارات وتتقدم في بطولة إنديان ويلز

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استعادت نجمة التنس البريطانية إيما رادوكانو نغمة الانتصارت وتأهلت للدور الثاني من بطولة إنديان ويلز المفتوحة بعد فترة من الغياب.

وخاضت رادوكانو /20 عاما/، البطلة السابقة لأمريكا المفتوحة، أول مباراة لها منذ بطولة أستراليا المفتوحة في كانون الثاني/يناير الماضي، ونجحت في الفوز على دانكا كوفينيتش من الجبل الأسود بمجموعتين دون رد بنتيجة 6 /2 و6 /3 لتبلغ الدور الثاني.

كما تأهلت الأمريكية دانيلا كولينز، المصنفة 31 على العالم، للدور الثاني بفوزها على المجرية دلما جالفي بمجموعتين دون رد بنتيجة 6 /4 و6 /4.

وضربت كولينز موعدا في الدور الثاني مع الفرنسية كارولين جارسيا، المصنفة الخامسة على العالم.

كما ضربت الإسبانية نوريا باريزاس دياز موعدا في الدور الثاني مع مواطنتها باولا بادوسا بعد فوزها على الإيطالية إليزابيتا كوتشياريتو بنتيجة 6 /3 و7 /5.

ولحقت الإسبانية ريبيكا ماساروفا بركب المتأهلات للدور الثاني بفوزها على الأمريكية بيتون ستيرنز بمجموعتين مقابل مجموعة بنتيجة 4 /6 و6 /4 و6 /4.

وسجلت لاعبات التشيك مسيرة متميزة في الدور الأول للبطولة حيث فازت كاترينا سينياكوفا على الألمانية جول نيمير 7 /5 و6 /4 كما فازت ماركيتا فوندروسوفا على الكندية ريبيكا مارينو 6 /2 و6 /2 وكارولينا موكوفا على الكازاخية يوليا بوتنتسيفا 6 /3 و4 /6 و6 /4.

وتأهلت الأمريكيتان صوفيا كينن وإيما نافارو للدور الثاني بفوز الأولى على مواطنتها سلون ستيفنز 6 /4 و6 /1 وفوز نافارو على مواطنتها كاترين ماكنالي 1 /6 و6 /1 و6 /1.