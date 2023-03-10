سياسي ألماني يدافع عن عرقلة بلاده تصويت الاتحاد الأوروبي على حظر محركات الاحتراق

دافع الأمين العام للحزب الديمقراطي الحر، الشريك في الائتلاف الحاكم بألمانيا، عن حزبه ضد الانتقادات بشأن عرقلة ألمانيا لحظر الاتحاد الأوروبي تداول سيارات جديدة تعمل بمحركات الاحتراق اعتبارا من عام 2035، والذي يهدف إلى الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الضارة بالمناخ.

وقال بيجان جير سراي في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ببرلين: "يجب أن تكون هناك أشكال مختلفة من التنقل المحايد مناخيا في أوروبا. تبنت العديد من الدول الأوروبية الشريكة هذا الموقف".

وأعرب وزير النقل الألماني فولكر فيسينج، وهو أيضا عضو في الحزب الديمقراطي الحر، الأسبوع الماضي عن معارضته لحظر بيع مركبات محركات الاحتراق في الاتحاد الأوروبي اعتبارا من عام 2035، مهددا بأن برلين لن تدعم الخطة.

وأرجأ الاتحاد الأوروبي التصويت على الحظر الذي كان يعتبر إجراء شكليا، حيث توصلت دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي إلى توافق حول هذه القضية في أكتوبر الماضي.

وبدون دعم ألمانيا، لم يكن من المتوقع الحصول على أغلبية، ما أدى إلى إرجاء التصويت.

وقال جير سراي: "لا نزال ننتظر اقتراح المفوضية الأوروبية بشأن كيفية استمرار استخدام الوقود المحايد مناخيا في السيارات بعد عام 2035"، مكررا بذلك حجة وزير النقل بعدم دعم الحظر.

وأضاف جير سراي أنه لم يكن مفاجئا أن تظهر رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وهي عضوة في حزب المسيحي الديمقراطي المحافط في ألمانيا، "التزاما ضئيلا بشأن هذه القضية".

وقال جير سراي: "على الرغم من تأكيدات معاكسة لذلك، فإن الحزب المسيحي الديمقراطي وشقيقه البافاري، الحزب المسيحي الاجتماعي، لم يفعلا ما يكفي خلال سنواتهما في الحكومة لمنع إنهاء محركات الاحتراق".

وتولى التحالف المسيحي قيادة ائتلافات حاكمة مختلفة في ألمانيا تحت زعامة المستشارة السابقة أنجيلا ميركل خلال الفترة من عام 2005 حتى عام 2021.