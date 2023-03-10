روسيا تقول إنها مستعدة لهجوم محتمل من جانب أوكرانيا في شبه جزيرة القرم

قالت روسيا، إنها مستعدة لما تعتقد أنه سيكون تقدما من جانب أوكرانيا في شبه جزيرة القرم، لكن خبراء عسكريين يعتقدون أن موسكو تعاني من نقص الذخيرة.



وأكد رئيس شبه جزيرة القرم المعين من جانب الكرملين، سيرجي أكسيونوف، خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الرسمية "ريا نوفوستي"، أن "كل الأمور تسير وفق خطة".



وضمت روسيا شبه جزيرة القرم، في عام 2014، قبل بدء ما تسميه موسكو بعملية عسكرية شاملة في أوكرانيا العام الماضي.



وقال أكسيونوف إن صور الأقمار الصناعية أظهرت خطوط تحصين ممتدة على المضيق إلى شبه الجزيرة وأن الخنادق قد حُفرت بالفعل على الشواطئ. وأوضح أن القوات الروسية "تسير بشكل غير نمطي وغير متماثل"، دون الخوض في التفاصيل.



وأدلى أكسيونوف، بتصريحاته، في حين قال خبراء عسكريون إن روسيا تعاني من نقص الصواريخ ومن المرجح أن تتعطل مساعيها في الحرب الروسية الأوكرانية، بشكل خطير بسبب نقص الذخيرة.