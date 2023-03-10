إطلاق البوستر الرسمي لفيلم روابطنا في العالم العربي

كشفت الشركة المنتجة للفيلم الفرنسي روابطنا، البوستر الرسمي للعمل، وهو من اخراج رشدي زيم الذي يتصدر الملصق مع سامي بوعجيلة الذي يتشارك مع رشدي في البطولة. ويقدم البوستر لمحة عن فكرة الفيلم الرئيسية الذي يناقش الترابط بين أخوين، في ظل الاختلافات الجذرية بينهما في الطباع والشخصية مرورًا بتحولات كل شخصية خلال مدة الفيلم، وهذا في الوقت الذي يختتم فيه الفيلم فعاليات الدورة الحالية من مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط يوم 10 مارس.

ويشارك الفيلم أيضًا خلال الأسبوع المقبل في مهرجان الفرانكو فيلم في دبي الذي يقام في سينما عُقيل، ويُعرض الفيلم يوما السبت والثلاثاء 11 و14 مارس الساعة 9 ونصف مساءً.

وشهد الفيلم عرضه العالمي الأول في مهرجان فينيسيا السينمائي حيث نافس على جائزة الأسد الذهبي، وحصل على عرضه الأول في العالم العربي في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وانطلق الفيلم تجاريًا في دور العرض الفرنسية في نوفمبر الماضي، كما شارك في عدة مهرجانات من بينها آراس السينمائي ومونبلييه الدولي لسينما البحر المتوسط (سينيميد) ولاروش سور يون الدولي للأفلام، ومهرجان ترومسو بالنرويج، ومهرجان أنغوليم السينمائي الفرنكوفوني، ومهرجان موريه السينمائي الدولي.

كما نال إشادات نقدية واسعة في وسائل الإعلام إذ كتب فابيان لومرسييه "لم يخيب رشدي زيم توقعاتنا والممثلون قدموا أدوارهم ببراعة"، وكتبت جيسيكا كيانغ "أدى المخرج والممثلون أدوارهم بحب صادق يجعل من الصعب تصديق أن هؤلاء الأشخاص لا ينتمون لعائلة واحدة"، وأثنت ليا نيسيلسون على رشدي زيم "يواصل زيم الإبداع في مسيرته التي تضم أعمالاً صادقة ومثيرة".

يحكي الفيلم قصة أخوين، موسى الشخص اللطيف والناكر للذات والداعم لعائلته، وعلى النقيض أخيه رياض المذيع التلفزيوني المشهور ويمقته من حوله بسبب أنانيته، والمدافع الوحيد عنه هو موسى الذي يُكن له إعجاباً شديداً، تتسبب وقعة قوية بإصابة موسى بصدمة دماغية خطيرة، تجعله يتحدث دون تمييز بحقائق قاسية لأصدقائه وعائلته على حد سواء.

الفيلم من إخراج رشدي زيم وشارك في تأليفه مع مايوين، ويضم الفيلم عدداً كبيراً من النجوم الحائزين على عشرات الجوائز وهم سامي بوعجيلة الفائز بجائزة سيزار الفرنسية كأفضل ممثل، النجمة الفرنسية مايوين الفائزة بجائزة لجنة التحكيم من مهرجان كان السينمائي والمرشحة للعديد من جوائز سيزار، رشيد بوشارب الفائز بجوائز من مهرجانات كان وبرلين ولوكارنو وسيزار، ورشدي زيم، ومريم سرباح، هابيل جافري، ليلا فيرنانديز ونينا زيم.

وخلف الكاميرا يضم فيلم روابطنا أحد أبرز الأسماء في الصناعة السينما الفرنسية والعالمية، إذ قام بتأليف موسيقى الفيلم ماكسينس دوسير الفائز بجائزة سيزار عن فيلم Annette، مدير التصوير جوليان بوبار (الفيلم المرشح للأوسكار Les Misérables)، المونتير بيير ديشامب (الفيلم المرشح للأوسكار Jackie).