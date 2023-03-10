سفير أوكرانيا لدى اليابان يأمل في حضور زيلينسكي محادثات مجموعة السبع في هيروشيما مايو المقبل

قال السفير الأوكراني لدى اليابان سيرجي كورسونسكي، اليوم الجمعة إنه يأمل أن يحضر رئيس بلاده، فولوديمير زيلينسكي، محادثات قمة مجموعة الدول الصناعية السبع المقبلة في مايو في هيروشيما.

وأضاف كورسونسكي، في مؤتمر صحفي في طوكيون إن الغالبية العظمى من الأوكرانيين على استعداد للقتال ضد روسيا حتى في مواجهة التهديد النووي، مضيفًا أنه "علينا الفوز أو الاختفاء" مع دخول حرب روسيا مع البلاد عامها الثاني- وفق ما نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية.

وفي حديثه عشية الذكرى الثانية عشرة لزلزال وتسونامي عام 2011 في اليابان، والذي تسبب في كارثة فوكوشيما النووية، قال كورسونكسي إن الطاقة النووية هي "مصدر مهم للطاقة"، ولا يرى ضرورة لإيقاف تشغيل جميع محطات الطاقة النووية بسبب حادثين رئيسيين.

وأعرب السفير عن دعمه لخطة اليابان لتصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما دايتشي لتوليد الطاقة المعطلة إلى البحر القريب، قائلا إن الخطة "تمت إدارتها بطريقة مناسبة ومبررة علميا" و"مصممة بعناية شديدة بحيث لا تضر بالبيئة".

وأثارت الخطة، التي ستسعى اليابان للحصول على موافقة دول مجموعة السبع عندما تستضيف اجتماعًا لوزراء الطاقة في المجموعة في أبريل، مخاوف من دول مجاورة مثل الصين وكوريا الجنوبية.