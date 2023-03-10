عودة مطار حلب السوري الدولي إلى الخدمة

أكد مدير مطار حلب الدولي السوري المهندس محمد المصري، أن مطار حلب الدولي اصبح جاهزا لاستقبال أي طائرة تتوجه اليه.



وقال المهندس المصري في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "أنهت الفرق الفنية الوطنية وبالتعاون مع مؤسسة الطيران المدني، جميع الأضرار التي تعرض لها المطار جراء العدوان الإسرائيلي الذي استهدف المطار فجر يوم الثلاثاء الماضي، وتصل غدا السبت إلى مطار حلب طائرة قادمة من مطار الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة".



وحول وصول طائرات مساعدات إنسانية إلى مطار حلب، قال المصري: "إلى الآن لم نبلغ من إدارة الطيران المدني حول جدول وصول طائرات المساعدات إلى مطار حلب، ولكن المطار أصبح بجاهزية تامة لاستقبال أي طائرة تقصده".



وتعرض مطار حلب الدولي، لعدة غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي، وهذا اول استهداف خلال العام الجاري، كما تعرض مطار دمشق الدولي لعشرات الغارات من الطيران الإسرائيلي خلال السنوات الماضية.



وأعلنت وزارة النقل السورية أمس أن كوادر المؤسسة العامة للطيران المدني بالتعاون مع شركاتنا الوطنية انجزت إصلاح الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائـيـلي الذي استهدف المطار فجر الثلاثاء الماضي.



وتستأنف حركة النقل الجوي عبر المطار اعتبارا من اليوم الجمعة، الموافق 10 مارس 2023 ( الساعة 08:00 بالتوقيت المحلي).



ودعت وزارة النقل السورية جميع النواقل الجوية المشغلة عبر المطار لإعادة رحلاتها القادمة والمغادرة، إضافة لاستعداد المطار لاستقبال طائرات المساعدات الإغاثية لمتضرري الزلزال على مدار الساعة.



وأعلنت وزارة النقـل السورية، يوم الثلاثاء الماضي، خروج مطار حلب الدولي عن الخدمة جراء القصف الاسرائيلي الذي تعرض له المطار "على أثر الـعدوان الإسـرائيـلي الذي استهدف مطار حلب الدولي وأدى لخروجه عن الخدمة.



وتقرر تحويل هبوط طائرات المساعدات الإغاثية الإنسانية لمتضرري الزلزال، والرحلات الجوية المقررة والمبرمجة عبر مطار حلب الدولي لتصبح عبر مطاري دمشق واللاذقية.