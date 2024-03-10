كشف علي الشريعي، رئيس لجنة العلاقات الأمنية بنقابة المهن الموسيقية والمفوض من النقابة للتحقيق في واقعة وفاة الموسيقار حلمي بكر، عن امتلاك النقابة أدلة تفيد أن أسرته استحوذت على ودائع مالية قبل وفاته.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «مع خيري» المذاع عبر شاشة «المحور» مساء السبت، إن النقابة تمتلك أدلة «على تحويل شخص مقرب من حلمي بكر مبالغ مالية كبيرة من الخارج، بقيمة 2.5 مليون جنيه إلى حسابه الشخصي، وهذه الأموال أخذت من البنك».

من جانبه أكد الإعلامي خيري رمضان وجود توكيل تم تحريره في كفر صفر بمحافظة الشرقية في محل إقامة حلمي بكر قبل وفاته بفترة قصيرة، قائلا: «أريد منكم البحث عن توكيل تم تحريره في كفر صفر بالشرقية، بعد أن تم اصطحاب موظف من الشهر العقاري إلى منزله لتوقيعه على التوكيل في أيامه الأخيرة».

وتابع «رمضان»: «المستشفى الخاص حررت توكيل مقابل مبلغ مالي تم دفعه بأن الموسيقار حلمي بكر لا يستطيع الذهاب الى الشهر العقاري، بعد أن رفضت المستشفى العام هناك تحريره».

وقال رئيس لجنة العلاقات الأمنية بنقابة المهن، إن المسئولية تقع على عاتق أشخاص معينين كانوا يتواجدون مع حلمي بكر في منزله، موضحا أن نقابة المهن الموسيقية انتهت من استخراج المحاضر وتفريغ الرسائل الصوتية التي أرسلها حلمي بكر للاستغاثة قبل وفاته.

وأكد أن النقابة تسعى إلى إعادة حق حلمي بكر وترفض إهانته بهذه الطريقة في ظل شكوكها أن ما حدث مع حلمي بكر كان مقصودًا، قائلا:« الأستاذ كان أخر قيمة تبقت ينفع يتهان كدا ويترمى في مكان مجهول في غرفة وكان عنده جفاف يلزمها محاليل بالمستشفى ونحن نشك أن كل هذا مقصود».