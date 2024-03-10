حمادة هلال يفتح بوابات خدام قزح في الحلقة الأولى من مسلسل المداح 4

عرضت اليوم الحلقة الأولى من الجزء الرابع لمسلسل "المداح"، والذي يحمل اسم "أسطورة العودة"، وبدأت الحلقة بأجواء من التشويق بين أبطال العمل في قاعة المحكمة التي جمعت صابر المداح (حمادة هلال) مع والدته (حنان سليمان) وسميح (فتحي عبد الوهاب).



وتظهر بداية معرفة الشيخ صابر بسميح في مولد الحسين وأنه رجل تقي يساعده في الخير حتى يأتي له محمد نجاتي يطلب معه السفر إلى أسوان لمساعدته في التخلص من صوت غريب يسيطر على منزله وتحت ضغط من سميح يذهب الشيخ صابر ليكتشف هناك توهمه وخداع سميح له حيث يتحول البيت إلى مقبرة مغلقة وبعدها تسيطر على المداح قوى تجعله يفتح بوابات خدام قزح ليتجسد له عدوة الأول صخر (دياب) في شكل جني قائلًا له: شكرًا يا صابر.

وتنتهى الحلقة علي محاولة المداح العودة إلى القاهرة بعد اكتشافه أن كل ما مر بيه من أحداث هو وهم كبير جسده سميح له وأن لا شيء حقيقي وتتعرض الطائرة التي يركبها في طريق العودة لانفجار



وتدور أحداث "المداح اسطورة العودة" حول عالم الإنس والجن ومدى الإيذاء التي يتعرض له البشر من الجن، حيث يتابع الشيخ صابر المداح معركة الخير والشر التي يخوضها.



مسلسل "المداح أسطورة العودة"، يشارك حمادة هلال في بطولته فتحي عبد الوهاب، وهبه مجدي، ودنيا عبد العزيز، وخالد سرحان، ومحمد عز، وحنان سليمان، وتامر شلتوت، وصبحي خليل، وسهر الصايغ، ومي سليم، ودياب، وحمزة العيلي، وهو من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.