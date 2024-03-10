ارتفاع نسبة المشترين الأجانب في سوق العقارات بكوريا الجنوبية إلى مستوى قياسي في عام 2023

أظهرت بيانات صدرت اليوم الأحد في كوريا الجنوبية أن نسبة الأجانب الذين اشتروا عقارات داخل البلاد العام الماضي بلغت مستوى قياسيا، بقيادة المشترين الصينيين.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن ما مجموعه 15 ألفا و 600 أجنبي اكملوا شراء العقارات في كوريا الجنوبية في عام 2023، وهو ما يمثل رقما قياسيا بنسبة 9ر0% من إجمالي عمليات الاستحواذ على الأراضي، وفقا للبيانات الصادرة عن خدمة التسجيل العقاري عبر الإنترنت التي تديرها المحكمة العليا.

وشهدت نسبة المشترين الأجانب في سوق العقارات في كوريا الجنوبية زيادة مطردة منذ أن بدأت المحكمة الكورية الجنوبية في جمع هذه البيانات في عام 2010.

وسجلت النسبة 2ر0% في عام 2010، ثم ارتفعت إلى 33ر0% في عام 2014، و 64ر0% في عام 2018، و75ر0% في عام 2022.

وبحسب الدولة، بلغ إجمالي عدد الصينيين الذين اشتروا العقارات في البلاد 11 ألفا في العام الماضي، وهو ما يمثل 9ر72% من جميع المشترين الأجانب في البلاد، ويليهم الأمريكيون بـ 7800 والكنديين بـ 1600.

وأظهرت البيانات أيضا أن أكثر من 12 ألف أجنبي قاموا بشراء العقارات السكنية، بما في ذلك الشقق، وهو ما يمثل حصة قدرها21ر1% في هذا القطاع.

وفي إنتشون، على بعد 27 كيلومترا غرب سول، شكل المشترون غير الكوريين 09ر2% من إجمالي المعاملات السكنية، وبلغت النسبة 7ر1% في إقليم تشونج تشيونج الجنوبي، و 67ر1% في إقليم جيونججي، وفقا للبيانات.