كشفت الفنانة ريهام حجاج عن تفاصيل دورها في مسلسل «صدفة» المقرر عرضه في رمضان.

وقالت خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء السبت، إنها غابت عن تقديم أدوار اللايت الكوميدي لفترة طويلة منذ مسلسل «رغدة متوحشة» و«يوم ملوش لازمة».

وأوضحت أن المسلسل ليس لايت كوميدي فقط، بل يجمع بين الكوميديا والدراما والتراجيديا، مشيرة إلى أنها قررت التخلي عن الأدوار الجادة التي قدمتها خلال السنوات الأخيرة والبحث عن نص يقدم دراما خفيفة، قائلة: «قررت أخلع الماسك وأشوف وشي الحقيقي، تعبت من العمق».

وأضافت أن المسلسل يتناول قضايا الجيل الجديد ومشاكلهم بطريقة مختلفة وحديثة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على كيفية تعامل أولياء الأمور مع الطلاب ومشاكل الأطفال في المدرسة.

وذكرت ريهام حجاج، أن شخصيتها في المسلسل مختلفة عن الشخصية الطبيعية، موضحة أنها تتحدث وتتصرف بطريقة غير طبيعية وتتميز بالعصبية التي يؤثر على طريقة كلامها ولغة جسدها، مشيدة بتميز المخرج سامح عبد العزيز في تقديم اللون الشعبي والكوميديا.