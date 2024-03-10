 السيسي يجري اتصالين بنظيريه الإماراتي والتونسي للتهنئة بحلول شهر رمضان - بوابة الشروق
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السيسي يجري اتصالين بنظيريه الإماراتي والتونسي للتهنئة بحلول شهر رمضان

مصطفى المنشاوي
نشر في: الأحد 10 مارس 2024 - 8:13 م | آخر تحديث: الأحد 10 مارس 2024 - 8:13 م
أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات العربية المتحدة.

حيث تبادل الزعيمان أطيب التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، داعين الله العلي القدير أن يعيد الشهر المعظم على البلدين والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والخير، وأن يديم على شعبي مصر والإمارات الشقيقين الأمان والازدهار.

وصرح د. أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالاً كذلك مع الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية.

حيث تبادل الرئيسان أصدق التمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلين الله عز وجل أن يجعل في هذا الشهر الكريم الخير والسلام والرخاء للشعبين المصري والتونسي الشقيقين وللأمتين العربية والإسلامية.

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