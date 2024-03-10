عائلة داني ألفيس تنفي إدعاءات انتحاره في السجن

نفت عائلة داني ألفيس، لاعب نادي برشلونة الإسباني السابق الإعاداءات التي انتشرت خلال الساعات الماضية حول انتحاره في السجن.

وكانت عدة تقارير صحفية قد أفادت خلال الساعات الماضية بانتحار داني ألفيش داخل محبسه، وذلك بعد أسابيع من الحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف بعد إدانته بتهمة الاغتصاب.

وذكرت صحيفة دايلي ميل البريطانية أن عائلة اللاعب البرازيلي السابق اعترضت عائلته على ادعاء انتحاره في السجن.

وانتقد شقيق داني ألفيس أحد المحتالين عبر الإنترنت الذي انتشرت ادعاءاته الكاذبة بأن النجم البرازيلي قتل نفسه في السجن.

وقال أكاز فيليجر المستشار الصحفي للاعب كرة القدم، إنهم يدرسون اتخاذ إجراء قانوني ضد باولو ألبوكيركي المقيم في ريو دي جانيرو بسبب منشوره على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب ألبوكيرك، الذي يصف نفسه على موقع تويتر بأنه عاشق لكرة القدم أمس السبت: "المعلومات التي أتلقاها هي أن دانييل ألفيس قد انتحر"، قبل أن يضيف في منشور ثان بعد ثماني ساعات: "كنت أشير إلى ابن عمي دانييلزينيو من مدينة نوفا إيجواكو الذي اختفى، ولكن تم العثور عليه الآن على قيد الحياة".

وقال ناي شقيق داني ألفيس، في رد غاضب عبر حسابه في موقع تويتر: "كم يمكن أن يكون البشر قساة.. لقد تمت إدانته بالفعل.. هل هذا لا يكفي؟ الآن الجنون هو أن الناس يريدون موته.. كم هو قاسٍ ذلك".