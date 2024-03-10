تحديد هوية مرشحي مسابقة الأغنية الأوروبية قبل المرحلة النهائية في 11 مايو

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تم تحديد هوية مرشحين لمسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" 2024 في مدينة مالمو السويدية وذلك قبل شهرين من موعد المسابقة.

وأمس السبت، اختارت السويد والبرتغال اللتان تشتركان في استضافة المسابقة مرشحيهما. وتحصل الدول المضيفة على الحق في المشاركة في نهائي المسابقة في 11 مايو.

كما تضمن الدول "الخمس الكبرى"، ألمانيا وبريطانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا، مكانا في النهائي بسبب رعايتهم لمسابقة الأغنية الأوروبية.

وقوبلت مشاركة إسرائيل في مسابقة الأغنية الأوروبية بانتقادات وتهديدات بالمقاطعة من بعض الدول، ودعا بعض الفنانين إلى استبعاد إسرائيل من المسابقة بسبب الحرب في غزة.

وقال اتحاد البث الأوروبي في أول الأمر، إن كلمات أغنية إسرائيل في المسابقة سياسية للغاية وطالب بإعادة كتابتها. كما دعا الرئيس الإسرائيلي اسحاق هرتسوج إلى إعادة كتابة كلمات الأغنية.