وزير النقل ونظيرته الأردنية يترأسان الجمعية العمومية لشركة الجسر العربي

الوزير: الخط العربي للنقل البري والبحري شهد تصدير حاويات من الأردن عبر مصر إلى 8 دول عربية وأفريقية وعربية



ترأس كامل الوزير وزير النقل، بحضور وزيرة النقل الأردني وسام التهتموني، ورئيس مجلس إدارة شركة الجسر العربي للملاحة، حازم الحفاظي نائبا عن وزير النقل العراقي، رزاق محيبس السعداوي، أعمال الجمعية العمومية رقم (82) للشركة، وذلك بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم استعراض نشاط الشركة وأهم إنجازاتها وخطط عملها، ونتائجها المالية خلال العام 2023.

واستعرض مدير عام الجسر العربي، عدنان العبادلة، بحسب بيان الوزارة اليوم الأحد، خطط العمل والإجراءات التي اتخذتها إدارة الشركة لتنفيذ تطلعات ورؤية الشركة المستقبلية، ذاكرا أن الجسر العربي استطاعت تحقيق نتائج إيجابية في ظل الأحداث والتوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، والتي أثرت بشكل مباشر على حركة النقل البحري في منطقة البحر الأحمر، وما صاحب ذلك من زيادة في الكلف التشغيلية.

وقال العبادلة إنه في مواجهة هذه التحديات عملت الشركة على تنويع وزيادة مصادر دخلها من خلال تنفيذ استراتيجية الشركة لتحديث أسطولها البحري، والتي ساهمت في تنويع خيارات الشركة التشغيلية من خلال التوسع في سياسة التأجير وتشغيل وحدات أسطولها البحري على خطوط ملاحية جديدة.

وأضاف أن الشركة عملت على استحداث أنماط نقل جديدة لربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط عبر الخط العربي للنقل البري والبحري وبزمن وصول وتعرفة نقل منافسة، وذلك من خلال نقل البضائع بالحاويات المحملة على شاحنات، أو من خلال نقل الصادرات العربية بالشاحنات الاعتيادية وإعادة تعبئتها بالحاويات في الموانئ المصرية المطلة على البحر المتوسط لغايات تصديرها لوجهتها النهائية على مختلف خطوط الملاحة العالمية.

وخلال الجمعية العمومية تم استعراض حجم الحاويات الصادر المنقولة عبر الخط العربي للنقل البري والبحري عبر خط العقبة ونويبع والمتجه إلى إيطاليا والجزائر وألمانيا ورومانيا وبلجيكا وهولندا وقبرص والسنغال، وكذلك الحاويات الواردة عبر من أوروبا من (ألمانيا وأسبانيا) عبر الخط العربي للنقل البري والبحري باتجاه نويبع العقبة ومنها إلى الأردن، حيث جاري التنسيق لنقل 4 حاويات منتجات غذائية من فرنسا إلى الإسكندرية ثم إلى نويبع فالعقبة.

وتم التأكيد خلال الجمعية العمومية على استمرار الشركة في سياسة تحديث أسطولها البحري، حيث تعمل الشركة حاليا على شراء قارب سريع، وباخرة ركاب وشحن (RO-PAX) لتكون إضافة نوعية لأعمال الشركة، ولاستيعاب الطلب المتزايد على حركة نقل البضائع والشاحنات عبر خط العقبة - نويبع والذي يشهد حركة تبادل تجاري نشطة.

• أعلى معدل في تاريخ الشركة

وقال بيان الوزارة إن الجسر العربي نقلت ما يقارب من (14) ألف شاحنة خلال شهري يناير وفبراير من عام 2024، وهو أعلى معدل نقل في تاريخ الشركة منذ تأسيسها، الأمر الذي يؤكد أن الشركة لعبت دور أساسي في تعزيز التجارة البينية بين الدول العربية باعتبارها حلقة الوصل بين مشرق الوطن العربي ومغربه.

وأشارت الوزارة إلى استعراض الإجراءات التي اتخذتها إدارة الشركة لرفع معدلات الإركاب على بواخر الشركة والتي وصلت نسبة الزيادة فيها إلى (23%) مقارنة بالعام 2022، حيث تم العمل على رفع جودة الخدمات والمميزات التي تقدمها الشركة للمسافرين على متن أسطولها البحري، وتوفير نقل آمن ومريح، وتقديم خدمات تكاملية وعروض تهدف إلى استقطاب فئات جديدة من المسافرين.

وأوضح العبادلة أنه بالنظر للنتائج المالية الإيجابية التي حققتها الشركة خلال العام 2023، فإن الشركة ستعمل على زيادة رأسمالها من الأرباح المحققة ليصبح 105 ملايين دولار.

• انضمام باخرة جديدة

من جانبه، شدد وزير النقل، كامل الوزير، على أهمية الاستمرار بنهج التطوير والتحديث، وأن باخرة الشحن الجديدة "أور" التي انضمت حديثا لأسطول الشركة ساهمت في رفع تنافسية خط العقبة - نويبع، وحافظت على انسيابية حركة التبادل التجاري عبر هذا الخط الحيوي الذي يربط المشرق العربي بالمغرب العربي، حيث تتميز الباخرة الجديدة بسرعة شحنها وتفريغها التي لا تستغرق أكثر من ثلاث ساعات لشحن ما يقارب من (90) شاحنة.

ونوه الوزير إلى أهمية الخط العربي للنقل البري والبحري والذي يهدف إلى نقل الصادرات والمستوردات العربية عبر خط العقبة - نويبع، ومن ثم برا إلى الموانئ المصرية المطلة على البحر المتوسط وبالعكس.

وقال إن المسار الجديد يحظى بدعم القيادة السياسية والحكومة المصرية لما له من دور مهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول العربية، وزيادة حركة الترانزيت عبر الأراضي الأردنية والمصرية، وأن الحكومة المصرية تسعى جاهدة لتقديم كافة التسهيلات لهذا المسار من خلال رفع جودة الخدمات، وتطوير بيئة العمل، وتوفير العناصر اللازمة لنجاحه، لتكون شركة الجسر العربي الجسر الذي يربط بين العرب.

كما أشاد وزير النقل بدور الشركة في توطيد وتوثيق الروابط الأخوية، وتلاحم الشعب العربي من مشرقه إلى مغربه، ووصفها بأنها نقطة مضيئة في العمل العربي المشترك، ومن أهم الشركات البحرية الرائدة في مجال النقل البحري في منطقة البحر الأحمر.

من جهتها، اعتبرت وزيرة النقل الأردني، وسام التهتموني، أن شركة الجسر العربي تمثل قصة نجاح عربي، وأن المشاريع العربية المشتركة يمكن لها أن تحقق النجاح أسوة بالنجاح الذي حققته شركة الجسر العربي، وأن الإدارة الجيدة والناجحة لمثل هذه المشاريع العربية المشتركة هي حجر الأساس الذي يتم البناء عليه.

وأكدت وزيرة النقل على أهمية الاستمرار بالنهج الحالي للمحافظة على الشركة، والذي يعتبر محرك تنموي أساسي لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ونويبع، وهي حلقة وصل فاعلة بين الدول العربية، وبوابة الأردن التجارية على أفريقيا وأوروبا.

وأشادت التهتموني بدور الشركة في مساندة الأهالي في قطاع غزة المحاصر، وذلك من خلال تقديمها لكافة التسهيلات ونقل الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى القطاع، والذي وصل عددها إلى أكثر من (650) شاحنة منذ بداية العام الحالي، هذا بالإضافة إلى التنسيق المستمر والدائم مع وزارة الخارجية الأردنية، والسفارة الأردنية في القاهره لنقل المواطنين والعرب العائدين من قطاع غزة على متن بواخر الشركة والذي وصل عددهم إلى ما يقارب من (242).