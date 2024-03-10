كشفت الفنانة غادة عبد الرازق، عن تفاصيل دورها في مسلسل «صيد العقارب» المقرر عرضه بموسم دراما رمضان.

وقالت خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء السبت، إنها تجسد شخصية امرأة تمتهن مهنة «اصطياد العقارب» واستخراج السموم لتصديرها.

وأشارت إلى أنها تعلمت كيفية التعامل مع العقارب واستخراج سمها من خلال مدرب متخصص، قائلة:«اتعملت أكهربه واستخرج منه السم في 10 دقائق».

وأوضحت أن مسلسل «صيد العقارب» دراما اجتماعية لم تقدمه منذ فترة طويلة، كاشفة عن رغبتها في العودة إلى تقديم أعمال مثل «المال والبنون» و«ليالي الحلمية» لا تعتمد على بطل واحد فقط بل على مجموعة من النجوم.

وقالت إنها تشعر «برائحة جديدة في العمل» تشبه أعمالها القديمة مثل «الحج متولي»، معربة عن أملها أن ينال إعجاب الجمهور ويكلل المجهود المبذول فيه بالنجاح.

وأضافت أنها استمتعت بالمشاركة في بطولة المسلسل، لا سيما أنه يجمع نخبة من النجوم مثل سيمون ورياض الخولي وأحمد ماهر، موضحة أن التصوير لم ينته بعد حيث من المقرر الانتهاء منتصف رمضان.