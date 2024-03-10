قال المستشار الإعلامي لوكالة أونروا عدنان أبو حسنة، إن «الأوضاع تزداد تدهورا في قطاع غزة»، مشيرًا إلى أن «هناك مخاوف كبيرة لدى معظم السكان، خاصة سكان رفح التي يسكنها 1.5 مليون فلسطيني الآن».



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن الأوضاع الصحية والمعيشية والإنسانية متدهورة في غزة، معقبًا: «هناك مخاوف كبيرة في بداية رمضان لدى الجميع، من تنفيذ إسرائيل عملية برية في رفح لأنها ستكون كارثة ومصيبة».



ونوه أن «إسرائيل لازالت تمنع إدخال المساعدات بكميات إلى منطقة الشمال»، مضيفًا: «قدمنا للاحتلال طلبات أننا بحاجة لنقل 35 قافلة من المساعدات إلى الشمال، وسمحوا لـ10 قوافل فقط بالدخول في الفترة ما بين 1 يناير وحتى 5 فبراير».



وحذر من أن «الأجواء القاتمة والمرعبة والتشاؤمية تسود قطاع غزة، مع استمرار القصف والقتل والتدمير الذي لم يتوقف للحظة».



وأكمل: «الناس أصلًا صائمون، هناك مئات الآلاف من الجوعى، رمضان هذا العام سيكون الأقسى بما لا يدع مجالا للشك، فلم تشهده فلسطين منذ عام 1948».



ولفت إلى أن «مئات الآلاف في الخيام دون طعام أو مياه صالحة للشرب أو رعاية صحية»، مختتمًا: «هناك انهيارات مجتمعية كبيرة على المستويات كافة إضافة إلى الضغوط النفسية، ومئات الآلاف من الفلسطينيين يعانون اضطرابات نفسية وحتى عقلية مما حدث».





