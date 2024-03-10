صحة غزة: 82 شهيدا فلسطينيا في الهجمات الاسرائيلية خلال 24 ساعة

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استشهد 82 فلسطينيا على الأقل وأصيب 122 آخرين جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ونشرت وزارة الصحة بقطاع غزة التي تديرها حركة حماس الفلسطينية، عبر صفحتها على منصة تلجرام، التقرير الاحصائي اليومي لعدد القتلى والجرحى جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع لليوم ال 155 .

وأوضح التقرير أن " الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 82 شهيدا و 122 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضاف أنه "لايزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم".

وبذلك ترتفع حصيلة الهجمات الإسرائيلية على القطاع إلى 30960 شهيدا و72524 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي، 72% من ضحايا العدوان هم من الاطفال والنساء.