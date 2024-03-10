إسعاد يونس وأحمد حلمي ومحمد هنيدي ومنة شلبي أبطال المسلسلات الإذاعية في رمضان

يشهد موسم رمضان منافسة بين عدد من المسلسلات الإذاعية، بطولة مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد حلمي وإسعاد يونس ومحمد هنيدي وأكرم حسني ومنة شلبي وهشام ماجد وأحمد العوضي.

ويذاع على شبكة إذاعات راديو النيل عدد من المسلسلات الإذاعية منها "أبويا شقيقي" بطولة الفنان محمد هنيدي والفنانة شيري عادل، ومسلسل "زكريا أبو ندا"، بطولة الفنان أكرم حسني، و"شاكر مش فاكر" بطولة الفنان هشام ماجد والفنانة نور قدري، وهو تأليف شيرين دياب ويشاركها التأليف مخرج العمل خالد دياب، و"سوبر فوزية" بطولة الفنانة إسعاد يونس والفنان محمد رضوان.



وعبر محطة نجوم إف إم يخوض الفنان أحمد حلمي السباق الرمضاني الإذاعي بمسلسل "فبركة"، ويشاركه البطولة عدد من الفنانين منهم هنا الزاهد، سوسن بدر، طه دسوقي، سامي مغاوري، نور قدري، علي صبحي، محمد رضوان، انجي علي، والعمل من تأليف نوران نصار وإخراج صفي الدين حسن.

وعلى راديو 9090 يذاع عدد من المسلسلات منها "جريمة منتصف النيل" بطولة الفنان أحمد العوضي، تأليف محمود حمدان وإخراج علي مصلحي، أما الفنانة والإعلامية إسعاد يونس فتقدم مسلسل "ميعاد مع إسعاد"، و"زوجة تحت الطلب" بطولة الفنانة ويزو.

أما راديو إنرجي فيذاع عليه عدد من المسلسلات منها "غير صالح للنشر" بطولة الفنانان محمد سلام وهند عبد الحليم، و"تدوير عقاري" بطولة الفنان طه دسوقي، و"بيت أم الغلام" بطولة الفنانة منة شلبي، و"تدوير عقاري" بطولة فريق the elite، والذي اشتهر بتقديم فن ستاند أب كوميدي.