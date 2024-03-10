صندوق التنمية المحلية يمول 1412 مشروعا في 22 محافظة

آمنة: محافظة المنيا احتلت المركز الأول بين المحافظات المستفيدة من قروض الصندوق

قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن صندوق التنمية المحلية تمكن من تمويل 1412 مشروعا بإجمالي استثمارات نحو 27.3 مليون جنيه، وذلك منذ بدء العام المالي الحالي في يوليو 2023 وحتى شهر مارس الحالي منها، 22.8 مليون جنيه قروض من صندوق المستفيدين، و4.5 ملايين جنيه مشاركة من المستفيدين في تنفيذ المشروعات، وذلك في 22 محافظة.

وأكد آمنة، في بيان له، متابعته المستمرة لجهود صندوق التنمية المحلية بعد بدء تنفيذ خطته للعام المالي الجديد 2023-2024؛ للنهوض بالمجتمع في قرى الريف والمدن المصرية، من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في جميع المحافظات، وتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة.

وأوضح، أن محافظة المنيا احتلت المركز الأول بين المحافظات المستفيدة من قروض الصندوق منذ بداية العام المالي وحتى مارس 2024 بتنفيذ 232 مشروعاً باستمارات حوالي 3.9 ملايين جنيه، يليها محافظة الدقهلية بـ156 مشروعاً بقروض 2.9 ملايين جنيه، ثم الغربية بـ128 مشروعاً بقروض 1.6 مليون جنيه، ثم محافظة الإسماعيلية بـ87 مشروعاً باستثمارات 930 ألف جنيه.

وأشار إلى أن مشروعات الصندوق تنوعت ما بين الإنتاج الحيواني والداجني، ومنافذ بيع المواد الغذائية، والملابس، والمفروشات، وبيع أعلاف وأسمدة، وغلال، ولحوم بيضاء، وصناعات بيئية، ومنزلية، ومنتجات ألبان، وعسل نحل ومنتجاته.

ولفت إلى أن قروض صندوق التنمية المحلية تصب في صالح توفير حياة كريمة للمواطنين؛ تزامناً مع الجهود التي تبذلها الدولة في هذا الشأن، ويدعم جهود تعزيز قدرات المرأة وتمكينها اقتصادياً في كل محافظات مصر، خاصة المعيلة بالريف المصري، لتتجاوز نسبة المشروعات التي تمت الموافقة عليها للمرأة بتنفيذه 848 مشروعاً بنسبة 60% من إجمالى المشروعات التي مولها، مؤكدا أن الصندوق يولي اهتماماً بالغاً لتمكين المرأة اقتصاديا خاصة المعيلة بالريف المصري في خطته الجديدة، خلال العام المالي الحالي، ليمكنها من تنفيذ مشروع متناهي الصغر يتيح لها دخلا ثابتا لرعاية أسرتها.

وقال، إن الصندوق يتبنى مساعدتهن في إجراء دراسات الجدوى لمشروعاتهن وتسويق منتجاتهن اليدوية والحرفية والتراثية، من خلال المنصة الإلكترونية "أيادي مصر"، تماشيا مع أهمية التسويق الإلكتروني في زيادة نسبة مبيعاتهن للمنتجات وفتح أسواق جديدة لهن، لاسيما خلال فترات الصعوبات لما يشهده العالم من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية.

وكلف اللواء هشام آمنة، مجلس إدارة الصندوق، بإتاحة حزم مشروعات جديدة ومتنوعة لتطوير وتنويع قاعدة المشروعات الممولة وتبسيط إجراءات الحصول على القروض للراغبين خاصة للمرأة المعيلة والشباب في جميع المحافظات.