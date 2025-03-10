موقف ناصر منسي من المشاركة في مباراة القمة

خضع ناصر منسي لاعب الزمالك، إلى اختبار طبي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق اليوم، وتأكد عدم قدرته على اللحاق بمباراة الفريق أمام الأهلي، بسبب معاناته من الإصابة بشد في العضلة الخلفية.

ويواجه الزمالك، النادي الأهلي مساء غدٍ الثلاثاء على ملعب استاد القاهرة، ضمن الجولة الأولى من المرحلة الثانية من منافسات الدوري المصري.

ليتأكد بذلك غياب ناصر منسي عن اللقاء، بعد الاختبار الطبى، والذى أكد صعوبة لحاقه بالمباراة، وعلى هذا اللاعب خارج القائمة، وخارج حسابات الجهاز الفنى لمباراة الغد أمام الأهلى.

وكان منسي سجل هدفًا أمام إنبي في الظهور الأخير مع الزمالك، في المباراة التي أنتهت 3-0 للزمالك في الجولة الأخيرة من المرحلة الأولى بالدوري المصري.