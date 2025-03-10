بيسيرو: تمنيت عدم خوض القمة!

أكد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للزمالك أنه لم يكن يتمنى خوض فريقه مباراة القمة أمام الأهلي في هذا التوقيت.

ويستضيف ملعب استاد القاهرة مواجهة بين الزمالك والأهلي في الجولة الأولى من الدور الثاني للدوري "مرحلة التتويج".

وسُئل بيسيرو في مؤتمر صحفي عما إذا كان يفضل مواجهة منافس آخر بخلاف الأهلي في الجولة الأولى ليرد قائلا: "هذه هي القرعة وسنتقبلها.. لو كان الأمر بيدي لاخترت الراحة، لأننا لعبنا يوم الجمعة الماضي".

كما تحدث بيسيرو عن عودة الجماهير بعد انتهاء عقوبة الإيقاف حيث قال: "عودة الجماهير ستكون مهمة، وجودهم ممتع ومحفز للفريق، ومساندتهم تصنع الفارق، كل ما أطلبه منهم مساندتنا فقط، ولا يفعلوا أي شيء من شأنه أن يتسبب في عقوبات.".

واستطرد قائلا: "كنت أتمنى أن نحسم في الـ90 دقيقة ضد مودرن، لم نقدم مباراة سيئة لكن مودرن أيضا قدم مباراة جيدة ولا ننسى أنهم فازوا علينا في لقاء الدوري."