استطلاع: 60% من العاملين بكوريا الجنوبية يعتبرون الزواج أمرا غير ضروري

أظهر استطلاع، اليوم الاثنين، أن 6 من بين 10 من العاملين بكوريا الجنوبية يعتبرون الزواج أمرا غير ضروري، وذلك في ظل تغير الأعراف الاجتماعية والعوامل الاقتصادية.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، أن الاستطلاع الذي أجرته منصة "أنكروت" للتوظيف وشمل 653 شخصا أظهر أن 60.2% ممن شملهم الاستطلاع اعتبروا الزواج أمرا غير إلزامي.

وبالنسبة للرجال، قال 50.3% إن الزواج ضروري، أما بالنسبة للنساء فقد بلغت النسبة 24.7%.

ومن بين الذين اعتبروا الزواج غير ضروري، قال 39.6% إنهم ببساطة لا يشعرون بأهميته، في حين أشار 23.7% إلى أن عدم الاستقرار الاقتصادي هو السبب الرئيسي لعدم الزواج.

وكانت كوريا الجنوبية، قد سجلت ارتفاعا بنسبة 14.9% في عدد حالات الزواج خلال عام 2024، حيث تزوج مزيد من الأشخاص في أعقاب جائحة كورونا.

مع ذلك، فإن إجمالا تراجعت حالات الزواج على مدار العقدين الماضيين في ظل تغير الأعراف الاجتماعية وأساليب الحياة، بالإضافة إلى أحوال سوق العمل الصعبة وارتفاع أسعار المنازل.