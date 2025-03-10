خفر السواحل البريطاني يبدأ عملية إنقاذ بعد اصطدام ناقلة نفط بسفينة شحن في بحر الشمال

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أعلن خفر السواحل البريطاني، اليوم الاثنين، أن ناقلة نفط وسفينة شحن اصطدمتا في بحر الشمال قبالة الساحل الشرقي لإنجلترا، وأنه تجرى الآن عملية إنقاذ.

وتم إرسال عدة قوارب نجاة ومروحية إنقاذ تابعة لخفر السواحل، فضلا عن طائرة تابعة لخفر السواحل وسفن قريبة مزودة بقدرات مكافحة الحرائق، إلى موقع الحادث في بحر الشمال.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن ناقلة النفط مشتعلة.

وقالت "وكالة البحرية وخفر السواحل" البريطانية إنه تم إطلاق الإنذار في الساعة 9:48 صباحا (0948 بتوقيت جرينتش).

ووقع الاصطدام قبالة ساحل مدينة هال، على بعد نحو 155 ميلا (250 كيلومترا) شمال لندن.



