إبداعات الأطفال تضيء ليالي رمضان الثقافية بالمحلة الكبرى

استقبل مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى، أمس الأحد، عددا كبيرا من أهالي محافظة الغربية، الذين توافدوا لحضور الليلة الرابعة من ليالي رمضان الثقافية والفنية، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، ضمن برنامج وزارة الثقافة للاحتفال بالشهر الكريم.

وشهد الحفل، الذي أقيم بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، حضور وائل شاهين مدير عام فرع ثقافة الغربية، وتم تقديم العديد من الفقرات المتنوعة، بدأت بعزف النشيد الوطني، ثم قدمت مواهب الغربية باقة متميزة من التواشيح والأدعية الدينية.

واستمتع الأطفال، بفقرة حواديت أبلة فضيلة، التي قدمتها الفنانة إلهام خالد.

وضمن فعاليات الليلة الرابعة، التي نفذت ضمن برنامج إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، من خلال فرع ثقافة الغربية، قدمت فرقة الأداء الحركي عرضا استعراضيا، بقيادة المدرب خالد النموري، حيث نال الأطفال استحسان الجمهور بتقديمهم مجموعة من الفقرات الاستعراضية، منها: رمضان كريم، والمسحراتي، ونور هلالك، وهاتوا الفوانيس يا ولاد.

يذكر أن احتفالات قصور الثقافة بالغربية ستتواصل على مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى حتى يوم الأربعاء المقبل، بينما يستعد المركز الثقافي لاستقبال الفعاليات بداية من الخميس المقبل، ولمدة 4 ليال متتالية.