النائب سامي سوس: نصر العاشر من رمضان سيظل رمزا للإرادة والتحدي والنصر

قال النائب سامي سوس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن ذكرى نصر العاشر من رمضان سيظل درسا وطنيا خالدا تتوارثه الأجيال جيل بعد جيل، يتعلمون منه أسمى معاني التضحية والفداء والوفاء للوطن، وروحا يستلهمون قوة ووطنية متفردة وإيمانا بالهدف ودافعا لتحقيق الإنجازات غير المسبوقة.



وأكد سوس في بيان له اليوم، أن نصر العاشر من رمضان إنجازا أذهل العالم وأثبت كفاءة وقدرة الجندي المصري، الذي استمد من روح الإيمان والصيام الدافع الأكبر لتحقيق هذا النصر المجيد، واستعادة الثقة للأمة العربية بصفة عامة والمصرية بصفة خاصة، إذ أن هذا النصر أثبت للعالم أن العرب قادرون على تغيير موازين القوى في المنطقة، وتحقيق السلام الشامل والعادل الذي يضمن الحقوق لأصحابها.



وأضاف عضو مجلس النواب، أن التاريخ المصري سيظل حافلا بالبطولات والتضحيات والانتصارات التي تبعث بفخر وعزة لكل مصري، وسيظل نصر أكتوبر ١٩٧٣ المجيد الموافق العاشر من رمضان رمزًا للإرادة والتحدي والنصر، موجها التحية لشهداء مصر الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم وأنفسهم في سبيل الدفاع عن الوطن وردع الأعداء، فالشهداء هم من صنعوا التاريخ الحديث بعودة مصر لأحضان أبنائها.



كما وجه النائب سامي سوس، التحية لأبطال القوات المسلحة والشرطة البواسل قادة وضباطا وجنوداً وأفراداً، على دورهم فى تحقيق الأمن والأمان والاستقرار للدولة المصرية، وجهودهم فى مواجهة الإرهاب، وبطولاتهم وتضحياتهم التي ستظل عالقة في الأذهان يتعلم منها الأجيال معاني الوطنية والتضحية من أجل الحفاظ على الأمن القومي وحماية الوطن من أي اعتداء.