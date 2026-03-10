طوارئ مستشفى مغاغة العام تنجح في إنقاذ طفلين بجراحتين دقيقتين لعلاج كسور الكوع

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، في بيان لها، نجاح الفريق الطبي بمستشفى مغاغة العام في إجراء تدخلين جراحيين دقيقين لطفلين، إثر تعرضهما لكسور بالغة في الكوع، في استجابة فورية تعكس جاهزية المستشفى لخدمة أهالي محافظة المنيا على مدار الساعة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء عماد كدواني محافظ المنيا، وبمتابعة مستمرة من الدكتور محمود عمر عبدالوهاب وكيل وزارة الصحة بالمنيا، والدكتورة مروة إسماعيل وكيل المديرية، وبإشراف الدكتور طارق السيد الزيات مدير مستشفى مغاغة العام.

وقال مدير المستشفى إن قسم الطوارئ استقبل في تمام الساعة 11:30 مساءً طفلًا يبلغ من العمر 7 سنوات يعاني من كسر بالكوع الأيمن، وطفلة تبلغ من العمر 5 سنوات تعاني من كسر أسفل عظمة العضد بالكوع الأيسر. وعلى الفور تم إعلان حالة الطوارئ وتجهيز غرف العمليات لبدء التدخل الجراحي دون أي تأخير.

واستمر العمل المتواصل والدقيق منذ لحظة وصول الحالتين وحتى الساعة الثالثة صباحًا، حيث تمكن الفريق الطبي من تثبيت الكسور باستخدام أسلاك معدنية للطفلين بنجاح تام، مع الحفاظ على الوظائف الحيوية للمفاصل المصابة، بما يضمن عودتهما لممارسة حياتهما الطبيعية.

وشارك في هذا الإنجاز الطبي نخبة من الكوادر الطبية تحت إشراف الدكتور محمد ربيع المدير المناوب، إلى جانب فريق جراحة العظام وقسم التخدير وهيئة التمريض.

وأكدت إدارة مستشفى مغاغة العام أن العمل لا يتوقف من أجل تقديم رعاية طبية تليق بالمواطنين، معربة عن فخرها بكوادرها الطبية التي تعمل بتفانٍ لخدمة المرضى في جميع الأوقات.