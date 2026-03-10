سكرتير عام بني سويف يتابع انتظام العمل بمواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود

تابع سكرتير عام بني سويف كامل علي غطاس، من داخل غرفة السيطرة بديوان عام المحافظة، انتظام العمل بمواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود بنطاق مراكز ومدن المحافظة، وذلك من خلال التواصل المباشر مع رؤساء الوحدات المحلية؛ للاطمئنان على سير العمل والتأكد من الالتزام بالتعريفة المقررة وعدم استغلال المواطنين.

جاء ذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتعديل أسعار بعض المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة عالميا، حيث تم التأكيد على تكثيف المتابعة الميدانية والتنسيق مع الجهات المعنية لمراقبة محطات الوقود ومواقف سيارات الأجرة، والتأكد من توافر المواد البترولية وعدم وجود أي معوقات أو تكدسات.

واعتبارا من الساعة الثالثة صباح يوم الثلاثاء، رفعت مصر رسميا أسعار البنزين بأنواعه والسولار وغاز تموين السيارات، وفق بيان الوزارة الصادر اليوم.

وجاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:

- بنزين 95: 24 جنيها للتر بدلا من 21 جنيها سابقا.

- بنزين 92: 22.25 جنيه بدلا من 19.25 جنيه.

- بنزين 80: 20.75 جنيه بدلا من 17.75 جنيه.

- السولار.: 20.50 جنيه بدلا من 17.5 جنيه.

- غاز تموين السيارات: 13 جنيها لكل متر مكعب بدلا من 10 جنيهات.