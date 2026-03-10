محافظ كفر الشيخ يتفقد مجمع المواقف لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة

تفقد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، مجمع مواقف كفر الشيخ العمومي؛ لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة، وضرورة التزام السائقين بوضع ملصقات التعريفة الجديدة لنقل الركاب في أماكن واضحة على الزجاج الأمامي والخلفي للسيارة، حيث استمع لعدد من المواطنين حول التعريفة الجديدة، محذرا من استغلالهم، وأن هناك إجراءات رادعة حيال من يستغل المواطن أو يتعدى على حقوقه.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، واللواء سامح العزب، مدير إدارة المرور، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والمحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين، والمقدم أحمد قطاطو، رئيس مباحث المرور بكفر الشيخ، واللواء هشام مطر، مدير عام مشروع المواقف، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأكد محافظ كفر الشيخ أن هناك متابعة مستمرة على مدار الساعة لكل المواقف بنطاق المحافظة، من خلال غرفة العمليات وإدارة الأزمات، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بالإضافة إلى مرور لجان ميدانية مفاجئة؛ للتأكد التام من الالتزام بكل التوجيهات الصادرة وإلزام السائقين بالتعريفة الجديدة، مشددا بأنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير تجاه من يستغل المواطن في تحصيل مبالغ أعلى من تعريفة الركوب المحددة بكل الخطوط بنطاق المحافظة، واتخاذ كل الإجراءات الرادعة لمنع استغلال المواطنين.

ووجه محافظ كفر الشيخ مدير مشروع المواقف بمتابعة وضع بنرات ولوحات إرشادية وملصقات مدون عليها التعريفة الجديدة داخل المواقف لتعريف المواطنين بالتعريفة الجديدة والتأكيد على عدم السماح بخروج أي سيارة من المواقف بدون الاستيكر موضحا به التعريفة، منعا لاستغلال المواطنين.

وكلف محافظ كفر الشيخ رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بالتنسيق مع وحدات إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف بالتواجد الميداني في الشارع مع المواطنين، ومتابعة حركة وخطوط السير، مشددا على تكثيف الحملات الرقابية على المواقف لمواجهة أي محاولة لاستغلال الأهالي والتواصل معهم ميدانيا.

وناشد محافظ كفر الشيخ جموع المواطنين عدم دفع أية مبالغ زيادة عن التعريفة الرسمية المعلنة، والإبلاغ الفوري عن أي سيارة تخالف التعليمات من خلال الخط الساخن 114 والخط الأرضي 0473220792 - غرفة العمليات وإدارة الأزمات، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، والخط الساخن لإدارة المرور 136 والأرضي 0473232297 يوميا على مدار الساعة.

واعتبارا من الساعة الثالثة صباح يوم الثلاثاء، رفعت مصر رسميا أسعار البنزين بأنواعه والسولار وغاز تموين السيارات، وفق بيان الوزارة الصادر اليوم.

وجاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:

- بنزين 95: 24 جنيها للتر بدلا من 21 جنيها سابقا.

- بنزين 92: 22.25 جنيه بدلا من 19.25 جنيه.

- بنزين 80: 20.75 جنيه بدلا من 17.75 جنيه.

- السولار.: 20.50 جنيه بدلا من 17.5 جنيه.

- غاز تموين السيارات: 13 جنيها لكل متر مكعب بدلا من 10 جنيهات.