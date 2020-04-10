فرانكفورت تحظر مظاهرة بالدراجات في عيد القيامة



حظرت مدينة فرانكفورت الألمانية، مظاهرة بالدراجات كان مخططا لها في اثنين عيد القيامة.

وكان من المفترض تنظيم هذه المظاهرة كبديل عن مسيرات عيد القيامة التقليدية، حيث لن يكون بالإمكان تنظيم هذه المسيرات في شكلها المعتاد بسبب إجراءات تقييد الحياة العامة المفروضة على خلفية مكافحة جائحة كورونا.

وذكرت المدينة في بيان صحفي أنه لن يكون بمقدور منظمي المظاهرة أو الشرطة التحكم في الحفاظ على المسافة الآمنة بين الأفراد، مضيفة أنه لم يتضح أيضا عدد الأفراد المنتظر مشاركتهم في هذه المظاهرة، ما استلزم إلغاء المظاهرة.