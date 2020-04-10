الإمارات تحيل 129 شخصا للنائب العام لمخالفة الحجر الصحي

أحالت الجهات المختصة في الامارات 129 شخصا من مخالفي الحجر الصحي للنائب العام لعدم تقيدهم والتزامهم بالمدة المحددة التي حددتها جهات الاختصاص لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وقال رئيس نيابة الطوارئ في بيان اليوم الجمعة :"سيتم الاكتفاء بفتح بلاغ لإثبات المخالفة وإبلاغ المخالف بها- دون الحاجة الى أخذ أقواله، وتكليفه بسداد الغرامة في المرة الأولى وقدرها 50 الف درهم (الدولار يعادل67ر3 درهم) وتضاعف الغرامة عند ارتكاب المخالفة للمرة الثانية الى 100 الف درهم".

وأضاف: انه في حالة عجز المتهم عن دفع قيمة الغرامة تتم مخاطبة الجهة المختصة لإدراج المخالفة في النظام الالكتروني الجنائي - في وزارة الداخلية أو قيادات الشرطة المحلية حسب الأحوال - لتحصيلها منه بالطرق القانونية.

وقال إن العمل جار على قيد المخالفات ضد الأسماء الواردة وتوقيعهم على إقرار بعدم تكرار المخالفة.

وأوضح أنه وفقاً لقرار مجلس الوزراء ستتم إحالة المخالف لقرار الحجر إلى نيابة الطوارئ إذا تكررت مخالفته للمرة الثالثة للتحقيق وإحالته للمحاكمة لمعاقبته بالحبس لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات أو الغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم حسب القانون الواجب التطبيق.