 المكسيك تسجل 3441 حالة إصابة بكورونا و194 وفاة - بوابة الشروق
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المكسيك تسجل 3441 حالة إصابة بكورونا و194 وفاة

ضباط شرطة يضعون كمامات على وجوههم في المكسيك يوم 9 أبريل 2020. تصوير: جوستافو جراف - رويترز
ضباط شرطة يضعون كمامات على وجوههم في المكسيك يوم 9 أبريل 2020. تصوير: جوستافو جراف - رويترز
مكسيكو سيتي (رويترز)
نشر فى : الجمعة 10 أبريل 2020 - 4:15 ص | آخر تحديث : الجمعة 10 أبريل 2020 - 4:15 ص

قالت وزارة الصحة المكسيكية يوم الخميس إن المكسيك سجلت 260 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى 3441.

كما سجلت الوزارة 194 حالة وفاة.


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