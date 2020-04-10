المكسيك تسجل 3441 حالة إصابة بكورونا و194 وفاة

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قالت وزارة الصحة المكسيكية يوم الخميس إن المكسيك سجلت 260 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى 3441.كما سجلت الوزارة 194 حالة وفاة.