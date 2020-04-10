أستراليا ترسل معونات إلى جزر متضررة من إعصار بالمحيط الهادي

أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية، ماريس باين، اليوم الجمعة، أن بلادها سترسل معونات إنسانية طارئة إلى العديد من الدول الجزر في المحيط الهادي، بعد أن اجتاح إعصار المنطقة، مما دمر الكثير من المجتمعات السكانية وتسبب في حدوث وفيات.

وأضافت أن فانواتو طلبت معونات طارئة بعد أن سوي إعصار "هارولد" مبان بالأرض وأقتلع الأشجار وقطع خطوط الكهرباء يوم الاثنين الماضي.

وكان الإعصار قد ضرب جزر سليمان في الثاني من إبريل، مما أودى بحياة 27 شخصا، جرفهم الإعصار من على متن عبارة كانت تبحر وسط مياه البحر الهائجة.

ثم اجتاحت رياح الإعصار التي بلغت سرعتها 285 كيلومترا في الساعة فانواتو. وقال جلين كرايج، أحد سكان فانواتو، إن 90% من المنازل في بلدة لوجانفيل، ثاني أكبر بلدة في البلاد، تضررت.

وقال لهيئة الإذاعة الأسترالية "إيه.بي,سي"، إن الإعصار كان أسوأ مما كنا نعتقد.

وضرب الإعصار بعد ذلك فيجي، حيث قال رئيس الوزراء، فرانك باينيماراما على موقع (تويتر) إن البلاد تضررت بشدة، حيث تسبب الإعصار في تعرض معظم البلاد لفيضان.

واجتاح إعصار هارولد أمس الخميس تونجا، مما دمر بعض المنازل وثلاث منتجعات سياحية.

وقالت وزيرة الخارجية الاسترالية إن طائرة تابعة لسلاح الجو الاسترالي ستنقل إمدادات إغاثة طارئة، ذات أولوية رئيسية إلى فانواتو وتستعد لإرسال معونات إلى فيجي وتونجا، وبدأ بالفعل إرسال معونات إلى جزر سليمان.