طالبان تقتل 5 من موظفي بنك أفغانستان المركزي غربي البلاد

قال مسؤول أفغاني، اليوم الجمعة، إن مسلحي طالبان قتلوا 5 موظفين يعملون في بنك أفغانستان المركزي بولاية هيرات، غربي البلاد.

وأضاف جيلاني فرهاد، المتحدث باسم حاكم هيرات، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) أن الموظفين كانوا في طريقهم من ميناء إسلام قلعة التجاري إلى مدينة هيرات، عندما تعرضوا للاختطاف، ثم القتل، على يد مسلحي طالبان في وقت متأخر مساء أمس الخميس.

ولم يتضح الدافع وراء قتل الموظفين، ولكن من المعروف أن طالبان قامت باختطاف عدد من موظفي الحكومة، والعسكريين في الماضي.

وكانت الحكومة الأفغانية أعلنت أمس الخميس الإفراج عن 100 من سجناء طالبان، ليصل العدد الإجمالي للمسلحين الذين تم الإفراج عنهم هذا الأسبوع إلى نحو 200.

وأشارت الحكومة الأفغانية إلى أنها ستفرج عن 1500 سجين من طالبان قبل بدء محادثات سلام مع الحركة بمشاركة جميع أطياف المجتمع الأفغاني، لكن طالبان تصر على الإفراج عن 5 آلاف سجين قبل البدء في أي محادثات.