صندوق النقد يوافق على منح تونس 743 مليون دولار

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أعلنت الحكومة التونسية اليوم الجمعة موافقة صندوق النقد الدولي على منحها قرضا بقيمة 743 مليون دولار لمجابهة آثار فيروس كورونا المستجد.

ونقلت إذاعة موزاييك الخاصة عن وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي التونسي سليم العزابي، قوله إن صندوق النقد وافق عقب اجتماع له اليوم على منح القرض لمواجهة تداعيات الأزمة الصحية، أسوة بباقي الدول الأعضاء الذين هم في حاجة للتمويل لموازنة مصاريفهم في مواجهة الوباء.

وتوقع البنك المركزي التونسي تقلص نمو الاقتصاد في 2020 تحت وطأة الفيروس وتداعياته على القطاع السياحي والنقل، إضافة لتأثر القطاع الصناعي بانخفاض الطلب الأجنبي وتعطّل شبكات التزويد الخارجي.

وكانت الحكومة التونسية أعلنت في وقت سابق عن تخصيص 850 مليون دولار لدعم الاقتصاد وحماية المؤسسات والحفاظ على الوظائف ومساعدة الفئات الفقيرة من آثار الأزمة غير أنها أعلنت كذلك عن حاجتها لمزيد من التعبئة المالية.

وأعلن أيضا البنك الاسلامي للتنمية والاتحاد الأوروبي عن تقديم تمويلات لدعم تونس.

وسجلت تونس حتى اليوم اصابة 671 بفيروس كورونا ووفاة 25.