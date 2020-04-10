 وكالة التصنيف الائتماني اليابانية تخفض تصنيف تركيا عند بي بي بلس - بوابة الشروق
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وكالة التصنيف الائتماني اليابانية تخفض تصنيف تركيا عند بي بي بلس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
اسطنبول - د ب أ
نشر فى : الجمعة 10 أبريل 2020 - 11:49 ص | آخر تحديث : الجمعة 10 أبريل 2020 - 11:49 ص

ذكرت وكالة التصنيف الائتماني اليابانية في بيان، أنه في حال أصبحت التوترات في سوريا وآثار وباء كورونا خطيرة وطويلة الأجل ، "فإن من المرجح أن يؤدي الضغط النزولي على الليرة إلى مزيد من الانخفاض في احتياطيات النقد الأجنبي، وإلى مزيد من الضغط على التمويل الخارجي عن طريق القطاع الخاص"، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج اليوم الجمعة.

وتتوقع الوكالة "أن تقوم الحكومة بوضع حزم مالية أكثر قوة بما في ذلك تدابير متعلقة بالميزانية في المستقبل القريب للتعامل مع التباطؤ السريع للاقتصاد، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تدهور إضافي للوضع المالي للحكومة".

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