 بريطانيا تسجل أكبر عدد وفيات جراء فيروس كورونا في يوم واحد وتتفوق على إيطاليا - بوابة الشروق
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بريطانيا تسجل أكبر عدد وفيات جراء فيروس كورونا في يوم واحد وتتفوق على إيطاليا

( د ب أ )
نشر فى : الجمعة 10 أبريل 2020 - 7:40 م | آخر تحديث : الجمعة 10 أبريل 2020 - 7:40 م

أعلنت المملكة المتحدة اليوم الجمعة، تسجيل 980 حالة وفاة أمس الخميس وهو أعلى معدل وفيات تسجله فى يوم واحد لتتجاوز بذلك إيطاليا.


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