بريطانيا تسجل أكبر عدد وفيات جراء فيروس كورونا في يوم واحد وتتفوق على إيطاليا

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أعلنت المملكة المتحدة اليوم الجمعة، تسجيل 980 حالة وفاة أمس الخميس وهو أعلى معدل وفيات تسجله فى يوم واحد لتتجاوز بذلك إيطاليا.