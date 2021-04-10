أقامت أسرة الراحل سيد عبد الغني الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب ورئيس الحزب الناصري، بالتعاون مع نقابة المحامين، مساء أمس الخميس، حفلا تأبينا للراحل «سيد عبد الغني» رئيس الحزب الناصري، وذلك في نادى المحامين النهري بالمعادي.
وحضر حفل التأبين وليمر اومار سفير دولة فنزويلا بالقاهرة ووفد السفارة المرافق له، والدكتور حيدر الجبوري الوزير المفوض بجامعة الدول العربية، ومدير إدارة شؤون فلسطين و حمدين صباحي القيادي الناصري البارز والدكتور مصطفي القاضي القائم بأعمال رئيس الحزب الناصري و من اعضاء مجلس النواب ايهاب منصور و محمد طه عليوة و ابو النجا المحرزي و من النواب السابقين د جمال شيحة و د سمير غطاس و عبد الحميد كمال و محمد العتماني و كذلك البرلماني السابق احمد طنطاوي رئيس حزب الكرامة و م احمد بهاء شعلان رئيس الحزب الاشتراكي و صلاح عدلي رئيس الحزب الشيوعي و فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي و عمرو الشريف نائب رئيس حزب المحافظين و محمد سامي القيادي الناصري و حسام جمال الدين امين تنظيم الحزب الناصري ، والكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل و الفنان سامح الصريطي والمناضل كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق و د كريمة الحفناوي المناضلة اليسارية و المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين الاسبق و المفكر د كتور محمد سعيد ادريس و محمد سعد عيد الحفيظ عضو مجلس نقالة المحامين. و الصحفي كمال جاب الله والكاتبة الصحفية نور الهدى زكي ، وعن مجلس نقابة المحامين : سيد شعبان مساعد اتحاد المحامين العرب ومحب مكاوي و مجدى سخى ويحي التوني وعبد الحفيظ الروبي ومحمود الداخلي وفاطمة الزهراء غنيم و صلاح سليمان و محمد راضي و محمد الكسار و ماجد حنا ومحمد كركاب ولفيف من السادة المحامين ونقباء المحامين بالعديد من المحافظات .
وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري ، ثم قراءة آيات من الذكر الحكيم ، ثم الوقوف دقيقة حداد علي روح المناضل سيد عبد الغني وشقيقه أشرف عبد الغني ، اثر وفاتهم المنيه متأثرين بإصابتهم لفيروس الكورونا المستجد .
وفي بداية الحفل تطرق الدكتور محمد عبد الغني شقيق الراحل وعضو مجلس النواب السابق ، في حديثه عن الراحل وبعض إنجازاته في العمل السياسي منذ أن كان شابا صغيرا الي أن لاقي الله وهو مناضلا ثوريا يحمل مبادئ القيم والأخلاق النبيلة ومبادئ الوطنية الذي تعملها من الزعيم خالد الذكر جمال عبد الناصر ، فعاش عمره خادما لمصر وشعبها ولكل مواطن فقير وكان صوتا لمن لاصوت له ، محببا فيه كل اصدقائه بمصر وخارجها .
وشاهد الحضور خلال الحفل فيلم تسجيلي عن حياة الراحل، إضافة لتوزيع كتاب «سيد عبدالغني حكاية لا تنتهي»، وتضمن كلمات رثاء لنخبة من الساسة، والمحامين، والكتاب، والمفكرين المصريين، والعرب، وصور من حياة الراحل الخاصة، والعامة.
وخلال الحفل ، قال سيد شعبان امين مساعد اتحاد المحامين العرب في كلمته التى ألقاها أن النقابة قررت اطلاق اسم المناضل سيد عبد الغني الأمين المساعد لاتحاد المحامين العرب ورئيس الحزب الناصري ، علي قاعة الاجتماعات الكبري بنقابة المحامين ، مؤكدا أن مجلس المحامين العرب اختار حسين شبابة ليترأس لجنة فلسطين خلفا للراحل سيد عبد الغني ، ودعا اتحاد المحامين العرب لاجتماع الاسبوع المقبل لاعاده لجنة فلسطين حيويتها مره أخرى سيرا علي نهج المناضل الراحل سيد عبد الغني ، وفي نهاية كلمته سالت دموعه علي صديقه الراحله ، كما أهدى درع الاتحاد المحامين العرب لاسره المناضل الناصري وتسلم الدرع شقيق المناضل الدكتور محمد عبد الغني وانجال المناضل سيد عبد الغني .
والجدير بالذكر أن الراحل سيد عبدالغني شغل منصب أمين صندوق النقابة العامة، وكان عضوًا بمجلس النقابة لعدة دورات، إضافة لكونه الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب ورئيس لجنة فلسطين بالاتحاد لسنوات، كما شغل رئاسة الحزب العربي الديمقراطي الناصري ل5 سنوات وحتى وافته المنيه يوم الثلاثاء الموافق 5 يناير 2021.