أقامت أسرة الراحل سيد عبد الغني الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب ورئيس الحزب الناصري، بالتعاون مع نقابة المحامين، مساء أمس الخميس، حفلا تأبينا للراحل «سيد عبد الغني» رئيس الحزب الناصري، وذلك في نادى المحامين النهري بالمعادي.

وحضر حفل التأبين وليمر اومار سفير دولة فنزويلا بالقاهرة ووفد السفارة المرافق له، والدكتور حيدر الجبوري الوزير المفوض بجامعة الدول العربية، ومدير إدارة شؤون فلسطين و حمدين صباحي القيادي الناصري البارز والدكتور مصطفي القاضي القائم بأعمال رئيس الحزب الناصري و من اعضاء مجلس النواب ايهاب منصور و محمد طه عليوة و ابو النجا المحرزي و من النواب السابقين د جمال شيحة و د سمير غطاس و عبد الحميد كمال و محمد العتماني و كذلك البرلماني السابق احمد طنطاوي رئيس حزب الكرامة و م احمد بهاء شعلان رئيس الحزب الاشتراكي و صلاح عدلي رئيس الحزب الشيوعي و فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي و عمرو الشريف نائب رئيس حزب المحافظين و محمد سامي القيادي الناصري و حسام جمال الدين امين تنظيم الحزب الناصري ، والكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل و الفنان سامح الصريطي والمناضل كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق و د كريمة الحفناوي المناضلة اليسارية و المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين الاسبق و المفكر د كتور محمد سعيد ادريس و محمد سعد عيد الحفيظ عضو مجلس نقالة المحامين. و الصحفي كمال جاب الله والكاتبة الصحفية نور الهدى زكي ، وعن مجلس نقابة المحامين : سيد شعبان مساعد اتحاد المحامين العرب ومحب مكاوي و مجدى سخى ويحي التوني وعبد الحفيظ الروبي ومحمود الداخلي وفاطمة الزهراء غنيم و صلاح سليمان و محمد راضي و محمد الكسار و ماجد حنا ومحمد كركاب ولفيف من السادة المحامين ونقباء المحامين بالعديد من المحافظات .

وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري ، ثم قراءة آيات من الذكر الحكيم ، ثم الوقوف دقيقة حداد علي روح المناضل سيد عبد الغني وشقيقه أشرف عبد الغني ، اثر وفاتهم المنيه متأثرين بإصابتهم لفيروس الكورونا المستجد .

وفي بداية الحفل تطرق الدكتور محمد عبد الغني شقيق الراحل وعضو مجلس النواب السابق ، في حديثه عن الراحل وبعض إنجازاته في العمل السياسي منذ أن كان شابا صغيرا الي أن لاقي الله وهو مناضلا ثوريا يحمل مبادئ القيم والأخلاق النبيلة ومبادئ الوطنية الذي تعملها من الزعيم خالد الذكر جمال عبد الناصر ، فعاش عمره خادما لمصر وشعبها ولكل مواطن فقير وكان صوتا لمن لاصوت له ، محببا فيه كل اصدقائه بمصر وخارجها .

وشاهد الحضور خلال الحفل فيلم تسجيلي عن حياة الراحل، إضافة لتوزيع كتاب «سيد عبدالغني حكاية لا تنتهي»، وتضمن كلمات رثاء لنخبة من الساسة، والمحامين، والكتاب، والمفكرين المصريين، والعرب، وصور من حياة الراحل الخاصة، والعامة.

وخلال الحفل ، قال سيد شعبان امين مساعد اتحاد المحامين العرب في كلمته التى ألقاها أن النقابة قررت اطلاق اسم المناضل سيد عبد الغني الأمين المساعد لاتحاد المحامين العرب ورئيس الحزب الناصري ، علي قاعة الاجتماعات الكبري بنقابة المحامين ، مؤكدا أن مجلس المحامين العرب اختار حسين شبابة ليترأس لجنة فلسطين خلفا للراحل سيد عبد الغني ، ودعا اتحاد المحامين العرب لاجتماع الاسبوع المقبل لاعاده لجنة فلسطين حيويتها مره أخرى سيرا علي نهج المناضل الراحل سيد عبد الغني ، وفي نهاية كلمته سالت دموعه علي صديقه الراحله ، كما أهدى درع الاتحاد المحامين العرب لاسره المناضل الناصري وتسلم الدرع شقيق المناضل الدكتور محمد عبد الغني وانجال المناضل سيد عبد الغني .

والجدير بالذكر أن الراحل سيد عبدالغني شغل منصب أمين صندوق النقابة العامة، وكان عضوًا بمجلس النقابة لعدة دورات، إضافة لكونه الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب ورئيس لجنة فلسطين بالاتحاد لسنوات، كما شغل رئاسة الحزب العربي الديمقراطي الناصري ل5 سنوات وحتى وافته المنيه يوم الثلاثاء الموافق 5 يناير 2021.