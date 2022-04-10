الشرطة البريطانية: الاحتجاجات بشأن الطاقة تتسبب في خطر (غير مقبول)

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قالت الشرطة في مقاطعة إسيكس جنوب شرق إنجلترا إن أياما من الاحتجاجات "الخطيرة بشكل استثنائي" بسبب الوقود تعرض النشطاء والضباط لخطر "غير مقبول" وللأذى حيث من المتوقع أن يتجاوز عدد الاعتقالات 350 شخصا.

ومنع أعضاء جماعات ناشطة مثل "جاست ستوب أويل" و "اكستينكشن ريبيليون" الوصول إلى محطات النفط في إسيكس، مطالبين الحكومة بوقف مشاريع النفط والغاز الجديدة، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

واعتقل 338 شخصا منذ بدء الاحتجاجات في أول ابريل، وهناك 26 عملية اعتقال أخرى على وشك الحدوث، بحسب الوكالة.

وقال مساعد قائد الشرطة جلين بافلين: "لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي بينما ترتكب أعمال إجرامية وتتعرض الأرواح للخطر باسم الاحتجاج"“We are

وأضاف: "نحن لسنا مناهضين للاحتجاج. مهمتنا هي الحفاظ على الحياة والقبض على المجرمين ، وهذا ما سنفعله".

وتابع: "إن احتجاج اليوم خطير بشكل استثنائي بسبب المكان الذي وضع فيه المتظاهرون أنفسهم داخل الموقع".