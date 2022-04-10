أحمد داش يدخل في أزمة عاطفية بسبب مشروعه الخاص في «مين قال؟!»

انطلقت الحلقة التاسعة من مسلسل مين قال؟! لتكمل قصة شريف (أحمد داش) بعد ان أغمى عليه ونقل للمستشفى بسبب الإرهاق، ولكن سرعان ما تتحسن حالته الصحية ويخرج من المستشفى، وبسبب ان أكبر عملية بيع قام بها كانت لجامعته، قرر الذهاب لمجموعة من الجامعات والمدارس للدعاية، أملَا في الحصول على مشتري جديد.

وخرج شريف مع صديقته سلمى لتقضيت بعض الوقت سويًا، ولكنه بدأ في الحديث معها عن المشروع وعن رغبته في إنشاء سجل تجاري، ليسألها عن إمكانية تلقي المساعدة من والدها في هذا الأمر، مما جعل سلمى تتهم شريف بالأنانية وعدم التفكير سوى في مصلحته الشخصية والمشروع أكثر منها، لتبدأ مشادة كلامية بينهم انتهت برحيل سلمى وتركها لشريف، فكيف سيتمكن شريف من إصلاح تلك العلاقة؟

ويتصدر مسلسل مين قال؟! تريند منصة شاهدvip ، كما أنه تصدر تريند جوجل بعد عرض أولى الحلقات، ويُعرض مسلسل مين قال؟! على قناة mbc مصر في تمام الساعة 9 مساءً، وأيضًا على منصة شاهدvip ، وبجانب أحمد داش يشارك في بطولة المسلسل جمال سليمان، نادين، ديانا هشام، أميرة أديب وهنا داود، والمسلسل من إخراج نادين خان وتأليف مريم نعوم ويدور المسلسل في إطار دراما عائلي.