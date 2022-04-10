بابا الفاتيكان يحث روسيا وأوكرانيا على الدخول في هدنة خلال عيد الفصح

حث البابا فرانسيس بابا الفاتيكان روسيا وأوكرانيا على تهدئة الأوضاع والدخول في هدنة خلال الاحتفال بعيد الفصح، على أمل أن تسهم الهدنة في تخفيف حدة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وتعزيز المفاوضات الجارية للمساعدة في إحلال السلام الدائم.

وقال البابا فرانسيس -في نهاية قداس "أحد الشعانين"، اليوم الأحد، بحضور عشرات الآلاف من الأشخاص بساحة القديس بطرس بمدينة الفاتيكان- "ضعوا الأسلحة جانبًا.. فلتبدأ هدنة عيد الفصح، لكن ليس من أجل التسلح مجددًا واستئناف القتال، بل هدنة بهدف الوصول إلى السلام من خلال مفاوضات حقيقية".

وأوضحت قناة "سكاي نيوز"، الناطقة باللغة الإنجليزية، أن محادثات السلام قد جرت في بيلاروسيا منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا خلال شهر فبراير الماضي، غير أن الوفود قد أخفقت حتى الآن في الموافقة على وقف إطلاق النار.