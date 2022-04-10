المكسيك تدعو للبحث عن حل سلمي للصراع في أوكرانيا

دعا الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، إلى البحث عن حل سلمي للنزاع في أوكرانيا.

وقال الرئيس المكسيكي -في خطاب أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم الأحد- إن "السلطات المكسيكية تدعو إلى البحث عن حل سلمي للنزاع في أوكرانيا، لا يزال هناك متسع من الوقت للدعوة إلى السلام والتوصل إلى اتفاقات سلمية".

وأضاف: "يجب أن نحقق السلام حتى لا يستمر شعب أوكرانيا وشعب روسيا وأي شعب آخر في جميع أنحاء العالم في المعاناة، لأن الحروب مدمرة ولا ينبغي أن تكون مرغوبة بأي حال من الأحوال".

وأكد الرئيس المكسيكي أن بلاده ستدعم تقديم المساعدات الإنسانية للأشخاص الذين عانوا من الصراع، دون أن يوضح متى وبأي طريقة.